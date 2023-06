Si accende il divertimento ad Agropoli in questi ultimi giorni di primavera. Dopo la nascita, nei giorni scorsi, del brand turistico “Lungomare di Agropoli”, prendono il via i primi eventi. Si parte sabato 3 e domenica 4 giugno, quando il lungomare si accenderà di musica, con aperitivi, animazione per bambini, spettacoli itineranti degli sbandieratori, mercatini artigianali e tanto altro ancora.

Il programma

- Bar dello Sport, sabato 3 e domenica 4 giugno a partire dalle 18:30 - aperitivo con Dj set;

- Lounge Bar, domenica 4 giugno a partire dalle 19:30 - musica ed intrattenimento;

- Tabarreria Eleven 11 birra&tabacchi, domenica 4 giugno ore 18:00 - in compagnia dei Bettx;

- Controvento - sabato 3 e domenica 4 giugno - dalle ore 13:00 alle ore 24:00 - Sunset dj set;

- Casa 28, domenica 4 giugno dalle ore 13:00 alle ore 18:00 - spettacolo musicale di Paola Tozzi;

- Gusto Panorama Bar, domenica 4 giugno a partire dalle 19:30 - spettacolo musicale di Walter Valletta;

- Siamo Fritti, domenica 4 giugno a partire dalle ore 19:00 - “La ragazza con la chitarra” show;

- Lido Aurora Pizza&Cucina, aperitivo a partire dalle ore 18:00.

Per i più piccoli

Spazio anche ai bambini con animazione in spiaggia: domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:30, presso la spiaggia libera (altezza Lido Tre Conchiglie), sarà possibile per le famiglie recarsi in compagnia dei più piccoli per condividere insieme una mattinata all’insegna dei giochi della tradizione e dell’animazione, con truccabimbi e palloncini modellabili. E dalle ore 18.00 ci sarà lo spettacolo itinerante degli Sbandieratori dei Feudi del Cilento, Vallo di Diano e Alburni