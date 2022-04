"Lo scrittore della porta accanto": incontro con Manlio Castagna nella chiesa di San Demetrio

"Ritorno a casa". Così in un accorato post pubblicato sulla propria bacheca Facebook, lo scrittore Manlio Castagna ha annunciato e introdotto il tema del prossimo incontro a Salerno, il 22 aprile alle ore 18. Nell’ambito dell’attività di Book-sharing, recentemente inaugurata presso i locali annessi alla Parrocchia di San Demetrio Martire, concessi in uso dal Parroco don Rosario Petrone, l’Associazione Coraggio! Salerno, annuncia la presentazione della rassegna "Lo scrittore della porta accanto" che prevede l’incontro con autori salernitani che abbiano ambientato a Salerno le loro opere o che narrino storie in cui la cultura salernitana presente e caratterizzante.

Il progetto

"Nasce dalle sensazioni ed emozioni che il leggere alcune di queste opere ha suscitato in noi, rendendoci complici delle storie stesse. In queste storie, luoghi ed atmosfere portano il lettore ad un presente conosciuto o ad un passato più o meno remoto da esplorare. Di certo un importante spunto di curiosità che può fare la differenza, se l’intento è quello di avvicinare alla lettura giovani e meno giovani che vogliano il venerdì, dalle 18.00 alle 19.30, visitare la biblioteca aperta", spiegano gli organizzatori. L'incontro con lo scrittore Manlio Castagna avrà luogo nella sala teatrino San Giovanni Paolo II, in via Dalmazia. Si parlerà dei suioi libri ma non solo. Infatti "Lo scrittore della porta accanto" non intende essere una presentazione di libri, ma un vero e proprio incontro che stimoli ed avvicini alla lettura anche attraverso la conoscenza di episodi storici avvenuti a Salerno e di cui si è persa la memoria, come quello contenuto nel romanzo “La notte delle Malombre”, che ci porta al tragico evento accaduto la notte del 3 marzo 1944 attraverso le storie di tre ragazzi, Brando, Nora e Rocco e del disertore Nino Cortese. Storie così diverse tra loro, che scorrono per poi intrecciarsi la notte del 3 marzo 1944 sul treno 8017, sotto la galleria di Balvano.

La scheda



Manlio Castagna, oltre ad essere un noto scrittore, è anche critico cinematografico e sceneggiatore. Ha ricoperto il ruolo di vicedirettore artistico del Giffoni Film Festival, un'esperienza che lo ha reso noto tra i tanti giovani che negli anni hanno frequentato questo importante Festival. Pubblica per la Casa editrice Mondadori che, in occasione dell’incontro, sarà presente con alcuni libri dell’autore e che si è generosamente offerta di fare dono di copie dei romanzi di Manlio Castagna, da essa editi, al Book-sharing di Coraggio!Salerno presso i locali della Parrocchia di San Demetrio.

La reazione



Manlio, in un suo post su FB, commentando l’evento ed invitando il suo pubblico, ha scritto: "A Salerno! Essere protagonista di una serata nella propria città e in un luogo che ho sempre amato e frequentato sin da piccolo… per la serie 'Lo scrittore della porta accanto', venerdì 22 aprile alle ore 18:00 nel teatro San Giovanni Paolo II della parrocchia San Demetrio Martire. Vi aspettiamo con Lucia Napoli per fare quattro chiacchiere su libri, letteratura e cinema grazie a Coraggio! Salerno. Vi giuro che non ci annoieremo, saremo in luogo sacro potete credermi. P.S.: Che bello sfatare i luoghi comuni come nemo propheta in patria".