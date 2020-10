Marcovaldo libreria festeggia Halloween: in scena "E' cunte d'a paura"

Marcovaldo libreria, in collaborazione con Flavia D'Aiello porterà in scena una versione di Halloween molto diversa dal solito. A Cava de' Tirreni, il 30 e 31 ottobre, sarà tutto festeggiato rigorosamente all'aperto e in piccoli gruppi, per un viaggio spaventoso tra letture e narrazioni con pupazzi al buio o con la sola fiammella di piccole candele.

I dettagli

L'evento, che inizialmente era stato organizzato in formula itinerante tra i vicoli del centro storico, è stato rimodulato alla luce delle ultime disposizioni della Regione Campania, che consentono solo attività in forma statica. Sarà organizzato, quindi, spostandosi tra diverse postazioni nel cortile antistante la libreria, dove i bambini incontreremo i personaggi spaventosi della nostra tradizione. Gli organizzatori creano curiosità rivolgendo alcune domande e lanciando una simpatica sfida: "Chi conosce il Gatto Mammone? Chi ha paura di Marialonga? Vediamo chi ha il coraggio di venire a scoprirli...". L'evento si terrà in due pomeriggi successivi, venerdì 30 e sabato 31 ottobre: un gruppo partirà alle ore 17 e il gruppo seguente sarà formato dalle ore 18. Non sarà possibile incontrarsi se le condizioni meteo saranno avverse. I bambini possono partecipare mascherati, se vogliono. Costo 10 euro, prenotazione obbligatoria