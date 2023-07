"Bracco e Bollicine", al Maremo serata all'insegna dei sigari e delle bollicine

Si intitola "Bracco e Bollicine" l'evento organizzato per venerdì 21 presso il Maremo Beach Club di Salerno in via Salvador Allende. Una serata che sarà dedicata agli appassionati di sigari che abbinerà il "bracco", l'ultimo nato in casa Toscano, ad una selezione di bollicine, frutta e snack. La serata, poi, proseguirà con un dj set tutto da ballare. L'evento organizza "Seven T Events" (con presidente Giancarlo De Rosa) è riservato ai soli maggiorenni e prevede un invito con un contributo volontario con la partecipazione di Milo Mammarella delle Manifatture Sigaro Toscano.