Torna Mercato Marchesa a Salerno: 40 espositori, artigiani, creativi

Mercato Marchesa ritorna a Salerno. Ideato da Francesca Matera, Adriana Sannini e Monica Romei, con il supporto di Francesca Memoli, graphic designer, sarà presentato giovedì 16 dicembre alle ore 11, nel locale Cibarti di via Mercanti. Il Mercato sarà fruibile dal 19 al 20 dicembre, dalle ore 10 alle 22, negli spazi della Stazione Marittima dell’archistar Zaha Hadid.

La presentazione

All'incontro saranno presenti Francesca Matera, Adriana Sannini, Monica Romei e Francesca Memoli: un team tutto al femminile per il primo hub creativo del Sud Italia. Marchesa ospiterà una selezione unica e originale di oltre 40 espositori provenienti da tutta Italia, tra creativi, designer, collezionisti, artigiani e hobbisti. Durante la due giorni sono previsti laboratori per i bambini e consulenze mediche specialistiche. L’atmosfera di questa edizione natalizia sarà particolarmente entusiasmante grazie alle collaborazioni con realtà creative emergenti come Salerno Analogica e giovani designer del digitale. L'appuntamento è in concomitanza con Luci d'Artista, la manifestazione ormai diventata un vero e proprio brand, capace di attrarre a Salerno tantissimi visitatori da tutta Italia. Mercato Marchesa è nato nel 2017 dall’esigenza di creare uno spazio innovativo e collettivo, destinato agli amanti del design, dell’artigianato, delle arti decorative, della musica.