A Capezzano ritorna il mercato della terra di Slow Food

Appuntamento con le eccellenze gastronomiche del Mercato della Terra della Valle dell'Irno di Slow Food. La data da segnare è quella di domenica 16 ottobre in parco serra Wenner in via Filanda a Capezzano.

Il programma

Il mercato sarà aperto dalle 9 alle 13. Alle 11, invece, ci sarà il laboratorio del gusto "fruttato, amaro, piccante" per indagare le caratteristiche sensoriali dell'olio extravergine di oliva.