A Salerno la mostra "Cornici dal mondo - Tamburi della Pace"

In occasione dei suoi 25 anni di attività, l’Associazione salernitana “Ballando per le strade” presenta, nella sola giornata di sabato 24 settembre alle ore 17.30, una mostra dal titolo “Cornici dal Mondo-Tamburi della pace”, curata dal percussionista Francesco Manna.

La mostra

L’esposizione sarà allestita nella ex fornace del parco Salid e consiste in una collezione di tamburi a cornice ,provenienti da diversi luoghi del mondo, prodotti da diversi costruttori, che raccontano delle radici in comune tra i vari popoli del Mediterraneo. La mostra, inoltre, sarà accompagnata da una performance musicale volta a presentare le diverse caratteristiche, sonorità e ritmi degli strumenti. Oltre all'esposizione, dalle 15.30 ci sarà un seminario di danza popolare dalla Sardegna, alla Grecia, dalle Tarantelle alle Danze dal Mondo. In serata concerto di musica popolare.