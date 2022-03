E' tempo di musica a La Tana del Blasco: doppio appuntamento nel weekend

E' tempo di musica a La Tana del Blasco di Pontecagnano Faiano. E' tutto pronto, infatti, per un altro weekend dedicato al relax e al cibo. Si comincia con la cover Dire Straits, la band che ha riempito stadi giganteschi in tutto il mondo e venduto centinaia di milioni di dischi.

Info utili

I brani classici come Sultans of Swing, Romeo & Juliet, Money for Nothing, Brothers in Arms hanno formato la colonna sonora di una generazione e restano vivi ancora oggi e continuano a essere trasmessi nelle radio di tutti i continenti. Venerdì 1 aprile alla Tana del Blasco la Tribute Band dei Dire Straits, making movies.

L'altro appuntamento

Il sabato sera della Tana del Blasco ormai è un cult. Regina assoluta è la musica. Dal kve, il prossimo sabato, tocca agli Allerja una band con un nome che è tutto un programma. Dopo live con il dj resident Mike Megaro. Info utili al numero telefonico 0892864316. Supplemento musica 5 euro.