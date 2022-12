Vivere la magìa del Natale a Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un'esperienza unica, un viaggio per bambini e adulti nel cuore della città e delle periferie, da Episcopio, a Foce, a Lavorate, da Piazza 5 Maggio al Corso Amendola, da Piazza IV Novembre a Piazza Marconi. Il 5 gennaio 2023 torna anche la Notte Bianca. Se vuoi sentirti ancora più immerso nella magìa natalizia, ti aspettiamo questa sera alle 18.30 in Piazza IV Novembre e in Piazza Marconi per l'accensione delle luminarie e dell'albero di Natale.