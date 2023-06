La nona giornata mondiale dello yoga si terrà al Parco dell'Irno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà a Salerno al Parco dell'Irno (ex area Salid) la Giornata Mondiale dello Yoga giunta alla nona edizione.



L'organizzazione come tutti gli anni è affidata alla Asd Devayoga Salerno,

supportata da Endas -Ente di promozione Sportiva del CONI e con il patrocinio morale del Comune di Salerno.



Info utili



Accesso libero e partecipazione gratuita per tutti, l'evento si svolgerà a partire dalle ore 19:00. La dottoressa Rita Cariello, conosciuta insegnante Yoga della città, certificata a livello internazionale, terrà alle 19:00 una lezione di Hatha Yoga adatta a tutti e concluderà la giornata con una meditazione guidata a partire dalla 20,15. La partecipazione è libera e gratuita e non occorre prenotazione. L'organizzazione raccomanda di portare con sè un tappetino e tanta voglia di condivisione.