Pesca delle alici, a Cetara torna la suggestiva "Notte delle lampare"

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Cetara

Il 22 luglio ritorna la Notte delle Lampare a Cetara, il suggestivo e tradizionale evento della pesca delle alici di Cetara. Un viaggio sulle onde del mare del borgo della Costiera Amalfitana per assistere alla battuta di pesca. Poi, dritti in porto per gustare le eccellenze gastronomiche del territorio, ascoltando buona musica.

Il programma

Questo il programma nel dettaglio:



- ore 20 apertura della degustazione presso l’Arena On Waves del Porto di Cetara;

- ore 20 partenza per la battuta di pesca;

- ore 22 Largo Marina Espedito De Marino e la "Nuova Orchestra Mediterranea"

(Per acquistare i ticket degustazione www.postoriservato.it o presso la sede dell’agenzia Ce.tour a piazza Martiri Ungheresi a Cetara).