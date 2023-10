Il "Paestum Wine Fest" presentato alla Milano Wine Week: annunciata la data di apertura del 2024

Nella settimana più esclusiva e attesa d’Italia per gli appassionati e i professionisti del vino della Milano Wine Week, presentata la tredicesima edizione del Paestum Wine Fest 2024. Nella sette giorni che mette insieme professionisti dinamici del settore e consumatori più attenti ai trend e alle tendenze di mercato del mondo enoico, non poteva mancare un appuntamento per svelare le prime novità del Paestum Wine Fest 2024, inserito nella manifestazione in uno degli appuntamenti di Casa MASAF, spazio temporaneo che ha ospitato i volti più importanti del settore del vino, realizzato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare in piazza XXV Aprile a Milano. Momento significativo per annunciare la prossima edizione della più importante manifestazione vinicola del Centro e Sud Italia che si terrà a Capaccio Paestum, Città dei Templi, dal 23 al 25 marzo 2024. Occasione, questa, che ufficializza la partecipazione di Alessandro Rossi, in qualità di Direttore Artistico della manifestazione al fianco dell’ideatore Angelo Zarra.

A tal proposito, il nuovo direttore artistico, lo zingaro di lusso Alessandro Rossi, ha manifestato il suo entusiasmo per questa spontanea connessione di intenti nata tra le città di Milano e Paestum diventate capitali del vino italiano grazie ai due grandi eventi di settore: “È un grande onore poter attivare una collaborazione trasversale con la Milano Wine Week. La strada del futuro del vino è lastricata di sinergie, scambi culturali e collaborazione per far emergere ancora di più il verbo. Sarà una autostrada quella della Milano-Paestum a doppia corsia, un’andata e ricordo che vedrà a marzo ospite la MWW in Campania per il Paestum Wine Fest 2024”. Al termine del partecipato appuntamento che ha visto protagonisti i vini del territorio e i sapori della gastronomia della Campania, Ottavio Gabriel Sorrentino, co-organizzatore di Paestum Wine Fest e founder di Exclusive Catering ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa collaborazione e partnership con la Milano Wine Week. La partecipazione del patron Federico Gordini alla XIII edizione del Paestum Wine Fest 2024 è motivo di nostro condiviso e grande entusiasmo. Ad Alessandro Rossi, il migliore in bocca al lupo e ringraziamento per l’incredibile lavoro che sta mettendo in opera, degno del suo talento e della sua storia. Una storia che parte da lontanissimo e, fatemelo dire, che guarda ancora più lontano con l'incarico di direttore artistico del Paestum Wine Fest 2024” - e continua - “Un evento che fa parlare di sé ogni giorno dell'anno, dovuto davvero a un grandissimo team di giovani under 40, costituito da confermati professionisti e appassionati che, come noi, sono affascinati dal mondo del vino”.