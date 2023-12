pellare (sa), 29 dicembre 2023: appuntamento con il "concerto di natale" di piera lombardi

Il 29 dicembre 2023 - alle ore 20:00 nella Antica Chiesa di San Bartolomeo a Pellare -, appuntamento con il "Concerto di Natale" di Piera Lombardi.



Quello di Piera Lombardi, cantautrice, è un viaggio nella memoria, con arrangiamenti che attingono alle tradizioni musicali del Cilento, evolvendosi con le sonorità dell?ethno-world, del folk e del pop internazionali.





festival di musica etnica nato nel 1991 ed approdato a Palinuro nel 1996, diventando uno dei primi festival del genere in Italia. Con la direzione artistica di Antonello Mercurio e il coordinamento di Domenico Nicoletti, quest?anno il festival mette in comunicazione "Mari e Monti", coinvolgendo non solo il Comune di Centola-Palinuro come capofila, ma anche Comuni a corona del Monte Gelbison: Cannalonga, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania. Il tema del Festival Dialoghi Mediterranei è il Viaggio immersivo culturale, naturalistico ed enogastronomico, esplorando le tradizioni millenarie e la storia delle "Sette Sorelle", insieme ai riti e alle leggende dei pellegrinaggi nei luoghi sacri del Cilento.