Premio "Tuttinscena": per le selezioni attesi migliaia di ballerini

Migliaia di ballerini sono attesi da tutta la Campania per le selezioni di "Tuttinscena", premio al merito per l'arte della danza in programma l'11 marzo al Teatro Verdi di Salerno. Le selezioni si terranno sabato 28 e domenica 29 gennaio presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Salerno.

L'evento

Tuttinscena è realizzato con il patrocinio del Comune di Salerno e della Regione Campania, ideato e diretto da Luigi Ferrone e Corona Paone (nella foto), rispettivamente primo ballerino ed étoile del Teatro San Carlo di Napoli. A giudicare i giovani talenti una commissione d'eccezione composta da Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Fabio Gison e gli stessi Paone e Ferrone. In palio quest’anno anche una borsa di studio per i solisti: per loro la full immersion di un anno presso un'Accademia in Italia o all’estero. I proventi della serata saranno devoluti all'Associazione Amici di Lola, ovvero Lolita D’Arienzo, l’ex ballerina e insegnante di danza, da anni malata di sclerosi laterale amiotrofica.