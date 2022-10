I Racconti del Contemporaneo fra cinema e fotografia: il programma completo

Prezzo non disponibile

Un dialogo fra fotografia e cinema, fra Truffaut, Godard, Michelangelo Antonioni, Monica Vitti, Raymond Cauchetier, Douglas Kirkland ed Enrico Appetito. Questo il senso dei Racconti del Contemporaneo in programma a Salerno al Complesso San Michele ed a Palazzo Fruscione ed organizzati dall’Associazione Tempi Moderni, presieduta da Marco Russo, per accompagnare la fruizione delle mostre attualmente in corso a Salerno “Nouvelle Vague3” e “Antonioni e Vitti: una storia d’amore e di cinema”.

Il programma

Numerosi gli appuntamenti previsti da giovedì 13 ottobre a domenica 16 ottobre. Il primo appuntamento in calendari è giovedì 13 ottobre, alle ore 19.00, negli spazi del Complesso San Michele: nell’ambito del ciclo di appuntamenti dei “Racconti del Contemporaneo” sulla tetralogia di Michelangelo Antonioni ci sarà il talk “Il cinema di Michelangelo Antonioni”. Letture di Pasquale De Cristofaro. A seguire proiezione del film “L’avventura”. Venerdì 14 ottobre, alle ore 20.00, i “racconti” si spostano a Palazzo Fruscione con il talk dal titolo “Il pensiero di Godard” di Francesco Vitale (docente di Estetica, Università Salerno). Presentazione di Davide Monaco (docente di Ermeneutica filosofica, Università di Salerno). Sabato 15 ottobre, alle ore 11.00, con Marco Onnembo (scrittore) si parla di Immaginario fumettistico. Introduzione di Jessica Camargo Molano (Uninettuno). Domenica 16 ottobre, infine, sarà proiettato “Fahrenheit 451” (regia di François Truffaut - Francia, 1966 - durata: 117 minuti - Con Oskar Werner e Julie Christie) con l’introduzione di Peppe D’Antonio.