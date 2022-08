"Rock alla rocca": musica protagonista al Castello Arechi

Prezzo non disponibile

Musica protagonista al Castello Arechi di Salerno con "Rock alla Rocca". Appuntamento per il 9, 10 e 11 agosto a partire dalle ore 20.30. Oltre alla musica dal vivo sarà possibile gustare i prodotti dell'enogastronomia artigianale di qualità.

Il programma

Ad aprire le danze martedì 9 agosto, sul palco del Piazzale delle Armi, la band "Escher". Il 10 toccherà al soul travolgente di "Mr Blue and The Chickens" ed alle sue cover di Zucchero. Giovedì grande chiusura con il "pop-a-billy" degli "Stragatti". Nell'intervallo, intorno alle ore 23, lo stand con più "like" sulla pagina social dell'evento riceverà il premio "Food Stellato", un bellissimo piatto artigianale realizzato dalla ditta "Ceramichelle di Paola e Natale". L'organizzazione è curata dal management del Castello e dall'agenzia di eventi Mestieri e Sapori.