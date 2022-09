Sagra del pesce: a Pioppi si rinnova l'appuntamento con la tradizione

Prezzo non disponibile

Edizione numero 51 per la Sagra del pesce di Pioppi, in programma il 16, 17 e 18 settembre. L'appuntamento è sul lungomare del borgo per gustare dell'ottimo pesce fresco locale (accompagnato da altri prodotti cilentani) e bere del buon vino.

Il programma

Tre serate caratterizzate dal buon cibo e della buona musica popolare cilentana, che renderà la permanenza ancora più piacevole ai visitatori.