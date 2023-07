"Corbara e il Corbarino": due serate all'insegna di "vino, tammorra e pomodorino"

Grande ritorno per "Corbara e il Corbarino", manifestazione giunta alla 15esima edizione. Parole d'ordine: “Se magna, se balla e se beve o’ vino… tammorra, tarantella e pomodorino”. L'appuntamento è per il 15 ed il 16 luglio a Corbara.

Il programma

Il percorso enogastronomico si snoderà nei vicoli del centro storico ed avrà come protagonista il famoso pomodorino, che verrà preparato in tutte le salse. All'interno del Borgo Sala, saranno allestiti punti dove il pomodorino si presenterà in maniera diversa, ed ogni pietanza avrà un gusto diverso e speciale. In menu la caponata al Corbarino, gli spaghetti allo scarpariello ed il panino salsiccia e Corbarino. Durante i due giorni si esibiranno le Antiche Voci Metelliane.