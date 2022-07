Torna "Remolino in festa": il fusillo protagonista nelle Gole del Calore

Ritorna "Remolino in Festa", la manifestazione organizza dalla Pro Loco di Felitto. La terza edizione è in programma per sabato 2 e domenica 3 luglio (a pranzo ed a cena) in località Remolino, nel cuore delle gole del Calore.

Fusillo protagonista

Protagonista assoluto della manifestazione il fusillo, prodotto simbolo di Felitto. Per l'edizione 2022 la Pro Loco lo riproporrà nella sua tradizionale versione al ragù. Ad accompagnarlo prelibatezze dal sapore tutto estivo che rappresentano l'eccellenza della gastronomia locale. Una due giorni tutta da vivere nello splendido panorama delle Gole del Calore.