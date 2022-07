A Scafati cibo e divertimento con la "Sagra dello gnocco"

Venerdì 15 e sabato 16 luglio prima edizione della "Sagra dello gnocco e degli antichi mestieri" a Scafati, presso la contrada Sant'Antonio Vecchio.

Il programma

Una due giorni dedicata all'enogastronomia, alla musica ed all'intrattenimento che comincerà venerdì 15 alle 19.30 con la mostra degli antichi mestieri. A seguire l'apertura dello stand enogastronomico con un protagonista assoluto: lo gnocco. Ospiti della prima serata i "Paranza dell'Agro" con i balli ed i canti tradizionali. Il 16, invece, sarà la volta di Gigione. "L'evento sarà gratuito - spiega il presidente dell'associazione Scapha, Rossella Desiderio - Invitiamo la cittadinanza a partecipare, ringraziando tutti gli sponsor che continuano a darci fiducia e che ci permettono di organizzare iniziative del genere. Dopo i primi eventi in centro, abbiamo deciso di dare maggiore visibilità alle periferie, per questo la contrada Sant'Antonio Vecchio è il palcoscenico perfetto per la prima edizione della sagra dello gnocco e degli antichi mestieri"