Torna a Salerno l’Expo d’arte “Luci in avalon” con inaugurazione il 4 dicembre 2021 a Palazzo Genovese

Torna “Luci in Avalon” Expo d’Arte Contemporanea organizzata dall’associazione culturale “Avalon Arte APS” di Salerno, manifestazione patrocinata dal Comune di Salerno.

L’esposizione giunta alla settima edizione, si terrà a Salerno dal 4 al 12 dicembre 2021 nello storico PALAZZO GENOVESE – sito in Largo Sedile del Campo nel cuore della Salerno illuminata dalle note Luci d’Artista che la manifestazione omaggia.

Il vernissage si terrà sabato 4 dicembre alle ore 18.30 presentato dal critico d’arte Luigi Sinacori.

“È l’occasione per poter tornare a far “respirare” l’Arte, paralizzata dalla pandemia e nella splendida cornice delle Luci d’Artista nel cuore di Salerno riproponiamo uno dei nostri format. Una collettiva dove tecniche e stili diversi coesistono e si esaltano vicendevolmente. – afferma il presidente Dina Scalera - Il tutto osservando le norme anti-Covid e garantendo la massima sicurezza ai visitatori. Con l’auspicio che potremo tornare ad assolvere pienamente la mission di “Avalon Arte” associazione APS registrata presso la Regione Campania dal 2016 ”

La direzione artistica è della presidente Dina Scalera con Stefania Siano e l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli, coadiuvato da Mario Cestaro. Fotografia e grafica del materiale pubblicitario e del catalogo a cura di Paola Siano. Comunicazione a cura di Magrina Di Mauro.



INGRESSO LIBERO TUTTI I GIORNI 10,00 – 12,30; 16,30 – 20,30, esibendo green pass come per legge ed indossando la mascherina.

Per info e prenotazione visita guidata 3332809615



Espongono: ARAPHOENIX; Felice ARCAMONE; Temenuga BABANOVA; Eter BARATTA – MEB; Manuela BORRELLI; Anna COPPONI – ANNELLA; Antonio COSIMATO; Cono Giardullo – CONO; Biagio LANDI; Angela MAGLIARO; Guido MARENA; Pasquale MASTROGIACOMO; Ventura MILANO; Vincenzo RIDOLFINI; Antonio SCARAMELLA; Paola SIANO; Inna STETS – INNA; Rita TEATINI – BIANCA RITA; Francesco TORTORA; Anna VASILE