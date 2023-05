La terza edizione di “Sport e Gastronomia nel Cilento”: il programma completo

Presentato il cartellone degli eventi “Sport e Gastronomia nel Cilento”, organizzati dall’associazione Punta Tresino, nel territorio comunale di Castellabate, da giugno ad ottobre.

Il programma

Il primo appuntamento, gastronomico, sarà dal 2 al 4 giugno quando ritorna la “Festa del Pescato di Paranza” che, per la 12esima edizione, cambia location, spostandosi nella splendida cornice di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate. Stand gastronomici, show-cooking, laboratori artigianali, la musica con il “Campania Festival”, per una tre giorni da non perdere, dove la frittura di paranza sarà preparata nell’ormai famosa padella gigante. Gli appuntamenti sportivi avranno inizio con “Pagaiando per il Cilento”, un raduno internazionale di canoa e kayak da mare, in memoria di Salvatore Gaudiano, organizzato dalle associazioni di kayak salernitane in collaborazione con Gianni De Luca. Il raduno si terrà nei giorni 24 e 25 giugno ed interesserà sia il litorale di Castellabate che quello di Agropoli. Dal 30 giugno al 2 luglio, invece, torna ad essere protagonista il Nuoto di Fondo, con le gare FIN sulle distanze di un miglio, 3 km e 5 km (nei giorni 30 giugno e 1 luglio) e con l’ormai consolidato “Gran Fondo Italia” che vedrà i partecipanti nuotare (2 luglio) per tutto il Golfo di Castellabate in una prova di 15 km. L’8 e 9 luglio tornano ad accendersi i riflettori della “Pallanuoto in Mare” con un torneo provinciale giovanile master, organizzato insieme al Circolo Nautico Salerno, Pallanuoto Salerno, 100%waterpolo ed alla Polisportiva Santa Maria, con la possibilità anche per i neofiti di cimentarsi in questa disciplina. L’iniziativa vedrà la partecipazione anche di formazioni paraolimpiche, ed il torneo si svolgerà nello specchio d’acqua antistante alla fine del lungomare Perrotti. Ultimo appuntamento, ad ottobre, nei giorni 7 ed 8, con la “SwimRun Experience”, uno sport multidisciplinare che prevede la pratica della corsa alternata al nuoto, all’aperto e in acque libere.

La presentazione

“Sport e Gastronomia nel Cilento abbraccia la tradizione della Dieta Mediterranea, abbraccia la vocazione specifica della provincia di Salerno con particolare riferimento a quell’area che mescola elementi di ambiente, di servizi – ha sottolineato il consigliere provinciale con delega al Turismo, Pasquale Sorrentino – e dobbiamo avere la capacità di raccontare bene quello di cui disponiamo, cosa che stanno facendo molto bene queste associazioni offrendo un ampio ventaglio di eventi”. A sottolineare l’importanza di tali iniziative è stato anche il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo: “E’ una bella vetrina per una delle aree di un territorio unico ed allo stesso variegato, capace di costruire un’offerta turistica ampia ed ormai apprezzata non solo in Italia. Lo sport e la gastronomia rientrano sicuramente tra gli attrattori, per cui faccio un plauso all’associazione Punta Tresino ed a tutte le altre realtà associative che collaborano per l’impegno messo in campo quotidianamente per la promozione del territorio”.