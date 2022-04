Carciofaro, casaro, raduno dei golosi: la Tana del Blasco spalanca le porte alla Pasquetta

Prezzo non disponibile

Lunedì in Albis è alle porte e la Tana del Blasco, locale di Pontecagnano Faiano, strada provinciale Aversana, propone una "Pasquetta da favola". E' questo il titolo scelto dagli organizzatori per presentare l'evento in programma il 18 apile, dalle ore 10.30.

Info utili

La Pasquetta sarà vissuta interamente all'aperto con stand gastronomici, animazione e giochi per bambini. Non mancheranno karaoke, animazione partenopea Morgana, Disco Inferno, dj set. Il menù prevede angoli del gusto: il pizzettaro filante, l'allegro braciere, il carciofaro innamorato, il casaro affumicato, il primo cuoco, il golosone. Info utili al numero telefonico 3477778086.