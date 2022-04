"Piccole emozioni" al teatro La Ribalta: in scena Il viaggio di Pulcinella

Ritornano le "Piccole emozioni" al teatro La Ribalta di via Valerio Laspro, a Salerno. Il 10 aprile, in tre spettacoli, andrà in scena "Il viaggio di Pulcinella".

Info utili

Si tratta di uno spettacolo riservato ai bambini, alle famiglie. Tre orari a disposizione: ore 11.17, 19. Il costo del biglietto è 6 euro. "Seguiremo la maschera più irrequieta e divertente, la seguiremo in un viaggio da non perdere", scrivono gli organizzatori. In scena la compagnia teatrale “Idea live". Regia di Regia di Alessandro Tedesco.