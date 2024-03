"Picchi Idda?": al via la rassegna "Racconti del Contemporaneo"

Sabato 9 marzo, contestualmente all’apertura al pubblico della mostra Letizia Battaglia. Una vita. Come un cazzotto, come una carezza, al Teatro Verdi di Salerno (ore 10.30) si terrà il primo incontro della rassegna Racconti del Contemporaneo Picchi Idda? dal titolo Solo per Passione. Un racconto su Letizia Battaglia. Sul palco del Massimo cittadino, il regista Roberto Andò autore, insieme alla stessa Battaglia, della mini serie tv Solo per Passione – Letizia Battaglia fotografa, trasmessa dalla Rai nel trentennale della strage di Capaci. E ancora, Marta Sollima nipote della fotografa palermitana e vice presidente dell’Archivio Letizia Battaglia e il curatore della mostra salernitana, Paolo Falcone.