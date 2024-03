Il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno annuncia un appuntamento imperdibile nella sua stagione di prosa 2023-2024: Arturo Brachetti, il celebre maestro internazionale del trasformismo, sarà in scena con il suo spettacolo "Solo - The Legend of Quick-Change" dal 14 al 16 marzo alle ore 21, e domenica 17 marzo alle ore 18. Questa produzione unica si distingue per la capacità di Brachetti di dar vita a oltre 60 personaggi, molti dei quali creati espressamente per questa performance, offrendo al pubblico un'esperienza di intrattenimento dinamica e coinvolgente.

Lo spettacolo

"Solo" non è solo un'esibizione di trasformismo, ma anche un viaggio emotivo nell'arte varia di Brachetti, che include le ombre cinesi, il mimo, la chapeaugraphie, oltre a novità come la sand painting e spettacoli con raggi laser. L'uso innovativo di scenografie tradizionali e videomapping amplifica i dettagli dello show, creando un coinvolgimento unico tra il palcoscenico e gli spettatori. L'artista invita il pubblico dentro una "casa" surreale, ricca di ricordi e fantasie, dove il confine tra reale e immaginario si sfuma, lasciando spazio a una narrazione dove oggetti quotidiani si animano, portando gli spettatori in mondi incredibili limitati solo dalla fantasia. Questo spazio onirico, privo di coordinate temporali, diventa il luogo dove sogni e desideri prendono forma. Brachetti, con il suo "Solo", propone un varietà moderno che fonde realtà e finzione, magia e vita quotidiana, in un flusso continuo di sorprese visive e narrative. Attraverso un repertorio che spazia dai personaggi di telefilm a icone della musica pop, da Magritte a scenari fantastici alla Matrix, lo spettacolo si rivela un omaggio alla creatività senza confini, pensato per un pubblico vasto, dalle famiglie agli appassionati di teatro di tutte le età. Con "Solo", Arturo Brachetti conferma il suo status di icona del trasformismo e del teatro visivo, offrendo 90 minuti di pura meraviglia e divertimento, una celebrazione dell'arte performativa che promette di essere uno degli eventi più memorabili della stagione teatrale di Salerno.