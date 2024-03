"Assoli", al Teatro Mascheranova Alessandro Blasioli in scena con "Questa e casa mia"

Secondo appuntamento di Marzo per la mini-rassegna “Assolo” del Teatro Mascheranova. Domenica 17 va in scena “Questa è casa mia - Dolor Hic Tibi Proderit Olim” (£un giorno questo dolore ti sarà utile") di e con Alessandro Blasioli.

Lo spettacolo

Siamo in Abruzzo nel contesto del post-terremoto aquilano, immersi nelle vicende tragiche e grottesche che coinvolgono una famiglia del luogo e due amici fraterni. Monologo di teatro civile, con i mezzi del teatro di narrazione arricchito da una buona dose di ironia, vivacità e poesia che fa arrabbiare, divertire e commuovere grazie al talento di Alessandro Blasioli sia come drammaturgo che come performer. Uno spettacolo necessario, una storia “sbagliata” che non dovrebbe ripetersi; perché se è vero che ‘gli eventi sismici non possono essere previsti’, è ancor più vero che “il crollo di strutture pubbliche non a norma e le infiltrazioni mafiose devono essere evitate” dotandosi di mezzi tecnologici e legislativi idonei. Uno spettacolo che prova a dare il suo piccolo ma energico contributo affinchè questo dolore sia utile ad evitare altre catastofri. Numerosi i riconoscimenti ricevuti dal 2017 ad oggi, tra gli altri: Miglior Interprete maschile (premio NUOVOImaie) Festival Dominio Pubblico, Premio del Pubblico-Premio della Giuria Miglior Spettacolo-Miglior Attore-Premio “K. Volpe” Premio Nazionale Calandra, Premio del Pubblico Festival di Resistenza Premio Italia dei Visionari.



Per info e prenotazioni contattare le pagine social del teatro oppure il numero 331 2288792.