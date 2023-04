Al Teatro Arbostella va in scena "Non ti pago"

Appuntamento fuori cartellone al Teatro Arbostella Gino Esposito, con il cartellone che riprenderà a fine mese. Si terrà infatti sabato 22 e domenica 23 aprile uno dei classici della commedia partenopea ovvero “Non ti Pago” celebre testo in 3 atti di Eduardo De Filippo, proposta dalla compagnia “Comica Arbostella” con la regia di Francesca Musa.

L'ultima regia di Gino Esposito

“Non ti pago” rappresenta l’ultima regia di Gino Esposito, compianto direttore artistico proprio del Teatro a cui ha dato il suo marchio. Era un fine febbraio 2020. Dopo lo spettacolo si brindò nei camerini tutti insieme dandosi appuntamento per una pizza in settimana. Dopo qualche giorno l’Italia entrò in lockdown per l’improvvisa pandemia Covid-19. Gino chiuso in casa e lontano dalla sua passione fu travolto da un brutto male che forse covava sotto. A fine Aprile 2020 passò a miglior vita e dopo esattamente tre anni la compagnia ha voluto ricordare cosi il suo maestro.

Sul palco Carlo Simeoni, Marilena Giulio, Tina Ciliberti, Anna Maria Di Martino, Carmela Caiola, Nicoletta Romano , Fulvio Ferrentino, Fernando Cerenza, Colomba Scognamiglio. Renato Rescigno, Gennaro Rosa, Eva Parisi per la regia di Francesca Musa. Direttrice di scena Annamaria Apicella e Liliana Senatore. Scene Cmc, audio luci Alessia De Rosa.