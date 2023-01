Paolo Caiazzo in scena a Pagani con "Separati ma non troppo"

Risate assicurate a Pagani con Paolo Caiazzo. L'appuntamento è per sabato 21 gennaio presso l'Auditorium di Sant'Alfonso. Il comico napoletano porterà in scena la commedia "Separati ma non troppo".

Lo spettacolo

Una pièce teatrale in cui la comicità si sviluppa nel tentativo di raccontare una situazione drammatica, come la separazione di una coppia dopo tanti anni di matrimonio. La commedia racconta infatti della difficoltà di Giulio, cinquantenne, che abbandona il tetto coniugale alla soglia delle nozze d’argento. Giulio si separa ed è costretto a chiedere ospitalità a Nicola, separato da tempo, che occupa un appartamento di proprietà della vicina Carmela, con probabili disturbi psicologici. Nel tentativo di regalarsi una serata trasgressiva accettano un incontro al buio con due donne conosciute su Tinder. Scoprono ben presto di aver però agganciato le proprie ex. La serata prende una piega inaspettatamente piacevole.