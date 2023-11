"Eppure Sorrido... a teatro": Caiazzo sbarca allo Charlot di Pellezzano

Domenica 26 novembre Paolo Caiazzo sarà al Teatro Charlot di Pellezzano con "Eppure Sorrido... a teatro", spettacolo che vedrà il comico proporre sketch e monologhi con protagonisti i personaggi che l'attore ha diffuso sui vari social nel periodo del lockdown.

Lo spettacolo

Una Stand Up Comedy tutta da ridere. In scena accompagnato dai simpatici e bravi Daniele Ciniglio e Marianna Liguori, nel suo spettacolo, Caiazzo, popolare per il personaggio di "Tonino Cardamone", affronta diversi aspetti della vita e offre grandi spunti di comica riflessione.“È la versione teatrale del mio StandUp Comedy contaminato da momenti musicali di Rosa Chiodo e sketch con Daniele Ciniglio. Due semplici parole come "Eppure" e "Sorrido" messe insieme hanno un forte significato e questo spettacolo vuole sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza del sorriso. Ne sono stato sempre convinto ma ultimamente ancora di più dopo aver incrociato un pensiero del filosofo Friedrich Shlegel: “L’ironia è utile perché aiuta a prendere la distanza dalle cose ed aiutarci a comprenderle”. Il non prendersi troppo sul serio quindi può aiutare ad affrontare meglio i momenti difficili, senza pensare poi che la risata è un antidolorifico naturale ed antidepressivo”, ha detto Paolo Caiazzo.