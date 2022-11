Al Teatro Arbostella risate assicurate con lo spettacolo "7-14-21-28”

Nuovo appuntamento con il cartellone della XV Stagione comica del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno. Per i prossimi tre week-end ecco andrà in scena il quarto spettacolo della rassegna ideata dal compianto Gino.

Lo spettacolo

In scena Gli Ignoti di Napoli, che si cimenteranno in un divertentissimo testo di Dino Di Gennaro dal titolo “7-14-21-28”. Una commedia comica ambientata ai giorni nostri in una città italiana non meglio identificata. La vicenda ha per protagonisti due fratelli i quali, allo scopo di fare soldi, decidono di prendersi gioco di una vedova piuttosto ‘vogliosa’, facendole credere di poter costruire una ‘macchina atomica reincarna-morti’ che sarebbe in grado di far rivivere il coniuge defunto. Sul palco oltre al regista e attore Sottolano ci saranno Patrizia Pozzi (volto noto della fiction di Raitre “Un posto al sole”), Luigi Amoroso, Raffaele Di Stazio, Maria Sole Rampazzi, Enza Del Prete, Francesca Gennarelli, Massimo Ardito, Enzo D’Anna, Ernesto Sottolano, Roberta Amoroso e Santo Morlando. Gli spettacli andranno in scena nei fine settimana 26-27 novembre, 3-4-10-11 dicembre.