Aria di Natale: cartelle pazze e monologhi teatrali, Pugliano ospita la tombola scostumata

E' tempo di risate e relax a Montecorvino Pugliano: l'agriturisomo Vecchia Quercia Bio ospita la tombola scostumata. La tombola ha origini antiche. Già con Carlo III di Borbone veniva giocata dal popolo, ma ci sono state diverse tipologie di tombola fino a quella dei giorni nostri.

La data

Il 26 novembre, l'agriturismo spalanca le porte al Natale ornai in arrivo con La Tombola Scostumata di One Night Love Affair. La porteranno in scena Speranza, Fedele e Crocifissa che "daranno i numeri" come gli istrioni di una volta. Apriranno e chiuderanno la tombola due monologhi tratti da "Filomena Marturano" di Eduardo de Filippo. Il locale metterà a disposizione cartelle e quanto serve per il gioco. Regali in palio. Cena e spettacolo 30 euro. Disponibile anche cucina gluten free. Prenotazione obbligatoria: 3345950805