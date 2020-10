Traversata amalfitana, escursione in Costiera: cambiano le modalità di partecipazione

Costerà 25 euro la partecipazione alla traversata della Repubblica Amalfitana, organizzata da "Il Duomo Trekking". In ottemperanza alla ordinanza numero 82 della Regione Campania che vieta la mobilità interprovinciale per casi che non rientrino nei motivi di salute, di lavoro e di necessità, le attività escursionistiche di sabato 24 ottobre, in provincia di Salerno, sono confermate ma riservate solo ai residenti nella provincia di Salerno. Per info e prenotazioni: 3348603428 (via whatsapp).

Il programma

Sei comuni, 18 chilometri, 800 metri di dislivello complessivi: Maiori, Minori, Ravello, Scala, Amalfi, Atrani. Questo il breve riassunto dell'idea escursionistica. Saranno uniti due fra i sentieri più conosciuti del meraviglioso mondo dei Monti Lattari: il Sentiero dei Limoni e la Valle delle Ferriere. L'appuntamento sarà a Maiori, ore 8:45, e da lì comincerà la salita sui gradini del Sentiero dei Limoni. Poi Minori, su per le rampe che conducono a Torello e poi a Ravello, tappa a Scala, a Minuta ed alla Basilica di Sant'Eustachio e Pontone, prima di entrare nella Valle delle Ferriere, senza però raggiungere la riserva integrale. Arrivati ad Amalfi, sarà percoeso il labirinto di vicoli che la separa da Atrani dove sarà conclusa la Traversata Escursionistica della Costiera Amalfitana.