"Straordinario barocco": alla riscoperta del centro storico con il trekking urbano

La giornata nazionale del trekking urbano a Salerno sarà dedicata allo “straordinario barocco" di dimore, teatri e cappelle. L'appuntamento per scoprire il centro storico cittadino è organizzato dal Comune di Salerno, in collaborazione con l’Associazione Culturale Erchemperto, e si terrà lunedì 31 ottobre a partire dalle 19.

Il programma

Filo conduttore sarà lo splendore del barocco che connota alcuni monumenti del centro storico cittadino. I partecipanti, infatti, visiteranno i quartieri fulcro della vita della Salerno seicentesca e conosceranno alcuni personaggi che hanno avuto una parte importante nella storia di Salerno. Per la prima volta al Trekking parteciperà Mousikorea, la Compagnia delle muse danzanti. Il gruppo, (Violino; Flauto Traverso, Clarinetto, Violoncello, Pianoforte), è formato da musiciste di formazione classica che hanno in comune la passione per la danza, ed il tema trapela dalla scelta delle musiche proposte. Per questa manifestazione le artiste, hanno selezionato composizioni nello stile della “danza” dell’epoca barocca.

L’itinerario

Questo il percorso che dovranno affrontare i partecipanti: Palazzo di Città, vicolo della Giudaica, piazza Sant’Agostino, via Duomo, via Roberto il Guiscardo, via Genovesi, Arco dei Pinto, piazza Sant’Agostino via Duomo, via Mercanti, via Botteghelle, largo Abate Conforti