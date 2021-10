"Trotula, medioevo al femminile": tour nei segreti di Salerno, tra cosmesi e medicina

20 euro per gli adulti, 15 euro per gli under 18

Lavoratori dello spettacolo e guide turistiche uniscono le forze: da un'idea di Annarosa Pisano, con la partecipazione di Paola Senatore nasce "Trotula, medioevo al femminile". Si tratta di un tour interattivo - in programma il 17 ottobre alle ore 10.30 - alla scoperta dei segreti di Salerno, tra cosmesi e medicina. "O pellegrino, prima di tutto ti raccomando di considerare che ogni prato, o campo, o collina che incontrerai sul tuo cammino, è una farmacia".

I dettagli

Un tuffo alla scoperta della Salerno medievale, centro del sapere greco, latino, arabo ed ebreo. Un percorso di conoscenza, un viaggio nella vita e nella storia di Trotula de' Ruggero, uno dei personaggi femminili, più significativi e tuttavia meno conosciuti della Scuola Medica Salernitana. E' proprio lei che guiderà nel mondo della cosmetica e della medicina medievale. I profumi della natura riveleranno i segreti dell'essere donna, della bellezza come equilibrio, della solidarietà femminile e della medicina basata sull'osservazione e sulla sperimentazione, in un percorso sensoriale e interattivo che da Piazza Alfano I, attraversando il centro storico, giungerà fino al magico Giardino della Minerva. Un'esperienza che condurrà i partecipanti verso la conoscenza della natura, la stessa, tanto amata dalla medichessa. Un percorso sensoriale guidato da vivere da protagonisti.

Info utili

Si raccomanda di presentarsi all'appuntamento almeno 15 minuti prima. Costo: 20 euro per gli adulti, 15 euro per gli under 18. Il costo è comprensivo del biglietto di ingresso al giardino. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Posti limitati. Info e prenotazioni: 320 70 36 427 oppure visitaconme@gmail.com In caso di maltempo, il tour è rimandato a data da destinarsi. La visita guidata verrà effettuata nel rispetto delle norme anti-Covid. È indispensabile il possesso del Green Pass.