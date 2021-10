15 euro adulti, 7 euro per under 16

La vendemmia di una volta: è tutto pronto a San Gregorio Magno

Il 10 ottobre, prima di quattro domeniche consecutive, San Gregorio Magno indossa l'abito della festa e della tradizione e spalanca le porte delle cantine alla vendemmia ed ai visitatori. Dalle ore 11, presso le 600 cantine dell'antico borgo di via Bacco, sarà possibile partecipare a laboratori contadini su prodotti a chilometro zero, pigiatura a piedi nudi insieme alle baccanti, degustazione di vino, salumi, formaggi, miele, confetture, naturali, olio evo, prodotti della terra. Il costo è 15 euro per gli adulti e 6 euro per gli under 16. E' gradita la prenotazione al num ero telefonico 3891158657.