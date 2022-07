Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 15 al 17 luglio

Fine settimana ricco di eventi a Salerno e Provincia. Per gli amanti del buon cibo c'è l'imbarazzo della scelta: ben cinque le sagre in programma. A Paestum lo show di Fiorello. Per gli amanti del teatro triplo appuntamento con la rassegna di Antonello De Rosa