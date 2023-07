A Salerno torna "Yoga con noi nei parchi" 2023

Come ogni estate da oramai 10 anni, ritorna l'atteso appuntamento con lo Yoga nei Parchi di Salerno.



Con il patrocinio del Comune di Salerno ripartirà l'evento Yoga Con Noi nei Parchi.

Ogni mercoledì di Luglio alle ore 19,00 presso il Parco dell'Irno nello spazio antistante la Vecchia Fornace, l'Associazione Devayoga Salerno proporrà lezioni gratuite di Yoga aperte a tutti.



Nei mercoledì 5 e 19 luglio le lezioni saranno di Ashtanga Yoga (pratica dinamica, mediamente intensa)

Mentre nei mercoledì 12 e 26 luglio le lezioni saranno quelle di Hatha Yoga (pratica statica, poco intensa).



Data la ridotta disponibilità del Parco del Mercatello per quest'anno le lezioni si terranno al Parco dell'Irno.



Tutte le lezioni, della durata di 1 ora, saranno condotte da Rita Cariello, insegnante Yoga certificata E-RYT500 Yoga Alliance, e formatrice nazionale Coni.

Non occorre prenotazione, bisogna portare con sè un tappetino per la pratica.



Info:

Devayoga Salerno

devayoga.salerno@gmail.com



331.5097519 | 089.2964949