Salerno sarà capitale dello Yoga: partecipazione libera e gratuita

Si terrà a Salerno, lunedì 21 giugno, presso il Parco dell'Irno (ex area Salid) la celebrazione della settima Giornata mondiale dello Yoga. L'evento è organizzato come ogni anno dalla Asd Devayoga Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno e di Endas (Ente nazionale di Promozione sportiva e sociale riconosciuto dal Coni e dal Miur).

I dettagli



Nel rispetto delle normative anti-Covid, l'evento si svolgerà in forma ridotta rispetto agli anni passati: l'appuntamento è alle ore 19, nel piazzale antistante il teatro Ghirelli per una lezione di Yoga aperta e adatta a tutti. Ingresso e partecipazione gratuiti. La organizzazione raccomanda il rispetto delle distanze interpersonali e l'utilizzo di un tappetino personale. Devayoga è da anni la scuola di Yoga più attiva sul territorio, oltre ad essere l'unica scuola dell'intera provincia riconosciuta a livello internazionale dalla prestigiosa Yoga Alliance US, è impegnata da molti anni nel sociale favorendo attraverso lo Yoga l'inclusione sociale e supportando categorie svantaggiate attraverso progetti di partenariato con importanti cooperative sociali quali "L'abbraccio" e "Il Villaggio di Esteban" e con la Casa Circondariale di Salerno con il progetto Yoga in carcere, per citarne alcuni. Info utili: devayoga.salerno@gmail.com e 331.5097519 oppure 0892964949.

