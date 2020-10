Zucche decorate: Saremo Alberi non festeggia Halloween e invita i bambini

Saremo Alberi, libroteca situata in via Santa Margherita, a Salerno, non festaggia Halloween ma decora le zucche in modo divertente. Nel rispetto del Dpcm e del distanziamento, sono stati creati diversi appuntamenti, distinti per fasce d'età.

Il programma

Giovedì 29 ottobre, giornata riservata alla fascia d'età 3-5 anni. Primo turno: 17.00 - 18.15 (massimo 10 bambini). Secondo turno: 18.30-19.45 (massimo 10 bambini). Il costo: 10 euro per i non soci, 8 euro per i soci. E' possibile usufruire del bonus tesseramento. Prenotazioni inviando una e-mail all'indirizzo info@saremoalberi.it oppure contattando i numeri telefonici 3486457948 - 3926778323. Prenotazione obbligatoria. Venerdì 30 ottobre, stessi orari e modalità per la fascia d'età 6-9 anni.