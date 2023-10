“Zucchero - Sugar Fornaciari”: il docu-film al The Space Cinema dal 23 al 25 ottobre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/10/2023 al 25/10/2023 Orario non disponibile

Una delle star della musica italiana arriva sul grande schermo con il docu-film “Zucchero - Sugar Fornaciari”.

Dopo l’anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, gli spettatori potranno assistere, dal 23 al 25 ottobre, alla proiezione-evento del documentario diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, intraprendendo un vero e proprio viaggio nel percorso artistico del cantautore emiliano.

Dal successo globale ai dubbi e alle fragilità dell’uomo, “Zucchero - Sugar Fornaciari” contiene immagini provenienti dagli archivi privati del musicista e dal “World Wild Tour”, con cui l’artista tocca tre continenti. Presenti, inoltre, le testimonianze di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici.

È possibile acquistare i biglietti per “Zucchero - Sugar Fornaciari” sul sito ufficiale di The Space Cinema: https://www.thespacecinema.it/extra/zucchero-sugar-fornaciari. Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.