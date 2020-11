Dancehall School: dal Cilento il corso ideato e strutturato da Lampadread e Hothabanera

Dal Cilento arrivano cinque lezioni, rigorosamente online, per conoscere le fondamenta che reggono l'intero apparato Dancehall Jamaicana: questo è il corso ideato e strutturato da Lampadread e Hothabanera, supportati da Radici e Cultura, destinato a ballerini/e, DJ o semplicemente agli amanti del genere, in grado di fornire tutte le nozioni per un’analisi attenta della musica Jamaicana.

Le lezioni

Tra gli argomenti trattati, la diaspora africana, le deportazioni degli schiavi impiegati nelle piantagioni e le work-songs, i primi fenomeni musicali afro-americani, gospel, spiritual, blues. La storia della Jamaica, dominazione spagnola e britannica, mento music, lo ska, il reggae. Le tunes da analizzare, gli argomenti trattati nei brani e ancora la lingua Patois, la musicalità, la danza, i passi, lo spazio ed i valori di una cultura divenuta patrimonio dell’Umanità.

Le lezioni saranno corredate da interventi di ospiti dal territorio nazionale ed internazionale, così che le stanze di Meet si trasformeranno in una vera e propria aula accademica dove a tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire con gli ospiti del mondo della danza e della musica.

Iscrizioni entro il 23 novembre.

Per info: Radici e Cultura