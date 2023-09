“Giornata Mondiale delle Persone Anziane”, il convegno su “La Protezione dell’invecchiamento”

Si terrà lunedì 2 ottobre, a partire dalle ore 10, nei suggestivi spazi della Fondazione Ebris in via Salvatore De Renzi 50 a Salerno, il convegno dal titolo “La Protezione dell’invecchiamento”, organizzato dalla European Association of Professors Emeriti (EAPE) nell’ambito della “Giornata Mondiale delle Persone Anziane 2023”. Proteggere gli anziani dalla vulnerabilità del benessere fisico e mentale, da quella dei diritti dei dati personali, da quella socio-culturale. Il riferimento alle regole dell’antica Scuola Medica Salernitana è estremamente attuale. Sono questi i temi del convegno che vedrà numerose personalità del mondo medico-scientifico.

L’evento, coordinato dal professore emerito Paolo Ciambelli, membro del Consiglio direttivo di EAPE, vedrà l’introduzione del professor Alessio Fasano, Presidente del CdA della Fondazione Ebris nonché docente e ricercatore presso la Harvard Medical School di Boston che affronterà il tema del “Microbioma e resilienza: come invecchiare con grazia”. Gli interventi in programma: “Ossigeno e glucosio: due fattori essenziali per la vita ma colpevoli dell’invecchiamento” del professor Paolo Abrescia, dell’Università Federico II di Napoli; “Il Regimen Sanitatis della Scuola Medica Salernitana; “Un Antico manuale per la buona salute e la lunga vita” a cura della professoressa Paola Capone, docente dell’Università di Salerno e membro del Centro Studi EUTòPIA; “Tai Chi Chuan: un’antica Arte Marziale, una tecnica di lunga vita e buona salute” a cura della professoressa Annamaria Cucolo, Emerita in Fisica dell’Università di Salerno; “Benessere e invecchiamento salutare: dalla Scuola Medica Salernitana alla cura della pelle basata sulla scienza” a cura della professoressa Rita Aquino, docente dell’Università di Salerno e Responsabile della Cattedra Unesco in Plantae medicinales mediterraneae”; “Ricerca ed esperienza. Il ruolo del Professore Emerito nei diversi contesti culturali” con la professoressa Bice Della Piana, Direttore Scientifico di 3CLab-Cross e docente dell’Università di Salerno; “L’adolescenza infinita: come e perché di una vita senza tempo” a cura del dottor Giulio Corrivetti, Vicepresidente CdA della Fondazione Ebris nonché Direttore Unità Salute Mentale dell’ASL Salerno; “Vulnerabilità e protezione dei dati personali” con il professor Pasquale Stanzione, Emerito di Diritto Privato, docente dell’Università di Salerno e Garante nazionale per la Protezione dei Dati Personali.

Al termine degli interventi, è previsto un dibattito aperto.



Partner dell’iniziativa: Fondazione Ebris, Comune di Salerno, Fondazione Scuola Medica Salernitana, Unesco, Università degli Studi di Salerno, Centro Studi EUTòPIA, 3CLab-Cross Cultural Competence Learning & Education, Difarma Unisa - Area Farmaceutica.