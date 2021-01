Servizio Civile: in via di pubblicazione il bando a Montano Antilia

Sta per essere pubblicato, il bando di selezione per prestare il servizio civile universale in attività per la valorizzazione e tutela del territorio, a Montano Antilia.

Soddisfatto, il sindaco Luciano Trivelli per l'iniziativa che consentirà di offrire nuove opportunità formative-lavorative ai giovani del territorio e, al contempo, valorizzare quest'ultimo con attività di promozione culturale, paesaggistica, riqualificazione urbana, assistenza, protezione civile e delle biodiversità, oltre che dell'agricoltura sociale.