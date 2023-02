Eboli, valorizzazione del patrimonio: accordo fra Comune ed università Sapienza

Parnership fra Digilab dell'università Sapienza di Roma e Comune di Eboli per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio. Obiettivo condiviso: utilizzare gli ultimi strumenti tecnologici e non solo per far conoscere il grande patrimonio materiale e immateriale della città.

La partnership

Le risorse del Digilab, dunque, saranno a disposizione dell’Amministrazione per la presentazione congiunta di progetti innovativi in particolare con l’utilizzo delle ultime tecnologie digitali che renderanno fruibili anche da remoto le bellezze e la ricchezza del territorio. "La strada dell’innovazione - si legge nella nota dell'amministrazione - dovrà essereuno sprone formidabile anche al rilancio del turismo e di tutte le attività connesse di tipo commerciale. Musei, biblioteche, Chiese, giardini e Centro Storico sono infatti tra i siti di interesse culturale che il Comune di Eboli intende valorizzare". La delibera approvata sarà seguita dalla firma ufficiale del protocollo d’intesa con il quale si darà avvio concreto alle attività in collaborazione tra il Centro di Ricerca Digilab e il Comune di Eboli.