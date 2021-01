IPE - Istituto per ricerche ed attività educative: Bando del Servizio Civile "Giovani informati 12"

Anche quest’anno l'IPE-Istituto per ricerche ed attività educative è alla ricerca di 10 giovani per 1 anno e per fare un'esperienza molto arricchente.

Il Bando del Servizio Civile "Giovani informati 12" rappresenta una opportunità di “apprendimento lavorativo” ed è come una reale esperienza professionale. Le persone selezionate, quindi, seguiranno le diverse attività dell'Istituto e apprenderanno concretamente il modus operandi.

Di seguito i punti salienti del Bando:

- Età candidati: 18-28 anni;

- Durata: 1 anno (presumibilmente Aprile 2021 - Marzo 2022);

- Impegno: 25 ore settimanali;

- Retribuzione: rimborso netto pari a Euro 439,50 mensile;

- Scadenza candidature: ore 14:00 - 15 febbraio 2021

Per informazioni sulle modalità di partecipazione, selezioni, bando clicca qui

Per saperne di più è possibile partecipare all'Open Day che si terrrà online VENERDI' 29 gennaio, dalle 16.30 alle 17.30 ed al quale è possibile iscriversi al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/SCUniversale2021