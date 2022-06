L'eredità della Scuola Medica Salernitana: il convegno

L'eredità della Scuola Medica Salernitana oggetto del primo convegno multidisciplinare sul tema tenutosi questa mattina presso il teatro Augusteo di Salerno. A dare lo spunto per l'organizzazione del dibattito "La Scuola Medica Salernitana. L’eredità”, ultima opera di Giuseppe Lauriello, primario emerito di pneumologia e storico della medicina. Un'occasione per approfondire tutti gli aspetti legati alla "Schola" e per riflettere, partendo dall'insegnamento storico, sul presente e sul futuro della facoltà di medicina (istituita nel 2013) e dell'azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Il ruolo delle donne

Fra le tante innovazioni apportate dalla Scuola Medica Salernitana spicca il ruolo dato alle donne nella pratica e nell’insegnamento della medicina. L'emblema di tale impostazione è senza dubbio Trotula de Ruggiero, pioniera nel campo della prevenzione e nella divulgazione. "Nella Scuola Medica - si è affermato durante uno degli interventi del convegno - sono fortemente presenti i principi della prevenzione. Trotula sosteneva che la prevenzione passava attraverso la divulgazione e la comunicazione".