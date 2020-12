Cerimonia di conferimento del Sigillo di Ateneo a Ikujiro Nonaka, Emerito della Hitotsubashi University

Si è svolta giorni fa al Campus di Fisciano la cerimonia di conferimento del Sigillo di Ateneo al prof. Ikujiro Nonaka, Emerito della Hitotsubashi University.

L'onorificenza a colui che è considerato il "padre del Knowledge Movement" è stata consegnata dal Rettore Vincenzo Loia, insieme alla Professoressa Adinolfi, Delegata di Ateneo all'Alta formazione. L’Università di Salerno conferisce tale riconoscimento al prof. Nonaka come segno di gratitudine per l’impulso che egli ha saputo dare all’evoluzione delle discipline aziendalistiche. Il prof. Nonaka, in collegamento dal Giappone, ha tenuto una Lectio Magistralis sul tema della “Knowledge Manoeuverability”.

Ampio e variegato è stato il programma dell'evento dal titolo “UNISA Higher Education: Developing Strategic Competences for Post-Covid Recovery”, trasmesso in streaming dal Campus di Fisciano.

L'evento

Ad aprire la ricca giornata la dissertazione di laurea dei diplomandi del "Master in Leadership, Change Management and Digital Innovation", frutto della partnership tra l’Ateneo e il CASD (Centro Alti Studi Difesa). Nella transizione verso un nuovo assetto post-crisi della "Società della Conoscenza", l’università - luogo per eccellenza dell’alta formazione e spazio naturale di incontro tra il mondo della ricerca, dell’industria e delle professioni - può e deve svolgere un ruolo centrale, come propulsore dell’innovazione e incubatore di competenze strategiche nevralgiche. Le disruptions, come la rivoluzione digitale e la crisi pandemica in atto, richiedono capacità straordinarie di gestione del cambiamento, ma anche una governance illuminata, doti di leadership e vision, che accompagnino i complessi, e talvolta ardui, processi decisionali.

Il dibattito

Dopo la cerimonia di proclamazione delle ‘lauree’, proprio lo sviluppo delle competenze strategiche per la ripartenza post-pandemica è stato il tema centrale del dibattito pomeridiano, moderato dalla Professoressa Gabriella Piscopo, che ha visto gli interventi del Presidente del CASD, Gen. Fernando Giancotti e della prof.ssa Paola Adinolfi. A seguire un tavolo tecnico composto da illustri esponenti del mondo della politica, dell’industria e delle professioni, come l’On. Angelo Tofalo, i Comandanti Roberto Belgrado e Alberto Casamatti di Air Dolomiti, il dott. Stefano Testa di MBDA, l’ing. Paolo Lezzi di InTheCyber, l’ing. Giancarlo Senatore e il dott. Alessandro La Rosa di PricewaterhouseCopers (PwC Italia). Gli esperti si sono virtualmente seduti al tavolo per apportare, con la propria esperienza, spunti per il traghettamento nell’era post-Covid di un Master, giunto al termine della prima edizione ma che si proietta con slancio nel futuro.