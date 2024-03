FIRST® LEGO® League Challenge: gran finale presso l'Università di Salerno

E' in corso in questo week-end, 16 e 17 marzo, presso l'Università di Salerno il gran finale della FIRST® LEGO® League Challenge. Al PalaUnisa A di Baronissi/Cus Salerno, infatti, si terrà la finale nazionale del campionato di scienza e robotica a squadre per ragazzi dai 9 ai 16 anni, che propone ogni anno una sfida a carattere scientifico su tematiche di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale. L’organizzazione dell'evento è condivisa tra il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno, regional partner d’eccellenza della manifestazione, e la Fondazione Museo Civico di Rovereto, coordinatore nazionale.

Ben 40 squadre, provenienti da tutta Italia e composte da oltre 400 giovani scienziati, dopo aver superato le qualificazioni regionali, sono ora al lavoro, con le più moderne tecnologie e le discipline Stem declinate sul tema delle arti, per vincere la sfida Masterpiece di quest'anno e contendersi il titolo di Campione italiano e l’accesso agli eventi internazionali. La finale è patrocinata a livello locale dalla Regione Campania e dai Comuni di Salerno, Baronissi e Fisciano.

L'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto