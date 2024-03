Unisa, presentato il corso di Diritto Cinese per gli studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Il professore Fasolino: "Questo corso non solo rilancia l’Ateneo salernitano tra i primi in Italia per innovazione e competenze, ma risponde alla logica di un’università legata al territorio, capace di interpretarne i bisogni, le esigenze, e di organizzarsi per dare risposte concrete per la formazione dei giovani giuristi"